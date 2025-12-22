Potrivit ISU Vrancea, la faţa locului au intervenit de urgenţă cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani, cu patru autospeciale de stingere şi modulul SMURD.

Forţele de intervenţie acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru asigurarea perimetrului afectat.

Deocamdată, nu au fost comunicate informaţii oficiale privind eventuale victime sau cauzele producerii exploziei.

Misiunea este în desfăşurare, iar autorităţile urmează să revină cu detalii pe măsură ce situaţia evoluează.