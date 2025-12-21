Incidentul s-a petrecut în satul Gănești, din comuna Pietroșani, unde flăcările s-au manifestat violent și au cuprins o suprafață de sute de metri pătrați.

La scurt timp, pompierii au acționat cu patru autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție, salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și o autospecială a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

”La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta la o locuință, fiind afectată pe o suprafață de peste 350 mp.

La fața locului, a fost identificată și o victimă, preluată de un echipaj SAJ.

Au fost suplimentate forțele de intervenție, la fața locului acționând colegii noștri cu patru autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj SAJ și o autospecială a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Paramedicii SMURD au preluat o a doua victimă, care prezintă atac de panică”, a transmis ISU Argeș.

În ciudat eforturilor depuse de medici, prima victimă, o persoană de sex masculin, a fost declarată decedată.

”Victima preluată de către paramedicii SMURD este de sex feminin, iar în urma acordării îngrijirilor medicale la fața locului, este transportată la spital.

La locul evenimentului, o a treia persoană, de sex feminin, a solicitat să fie asistată de către un echipaj medical, prezintă atac de panică”, au anunțat reprezentanții ISU Argeș.