O mobilizare de forțe a avut loc în localitatea Dăbâca, județul Cluj, unde un incendiu violent, pornit cel mai probabil de la o afumătoare, a distrus acoperișul unei locuințe pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentelor 1 Cluj-Napoca și Dej, care au acționat cu trei autospeciale de stingere și o autoscară pentru a localiza și lichida flăcările.

În urma incidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a suferit arsuri la nivelul feței și al mâinilor. După ce a primit îngrijiri medicale de prim ajutor din partea echipajului SMURD sosit la locație, acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Totodată, paramedicii au asistat o femeie de circa 70 de ani, care a suferit un atac de panică în urma evenimentului.

După finalizarea intervenției, cercetările preliminare ale pompierilor au confirmat că sursa focului a fost, în mod previzibil pentru acest sezon, o afumătoare utilizată necorespunzător.