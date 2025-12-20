”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la ora 17:30, se circula în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri. De asemenea, în funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului”, anunţă Poliţia Română.

Poliţia recomandă conducătorilor auto să-şi asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor şi a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanţă mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi!

”Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii! Asiguraţi-vă că intenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, se menţionează în comunicat.