Începând cu 1 ianuarie, procesul de colectare a taxelor și impozitelor în Sectorul 1 trece printr-o reorganizare administrativă majoră. Modificarea survine în urma integrării DGITL în aparatul de specialitate al Primăriei, măsura fiind necesară pentru a alinia fluxurile financiare cu legislația actuală, care prevede plata directă în conturile entității publice locale.

Ce se schimbă și ce rămâne la fel

Pentru majoritatea cetățenilor, tranziția va fi una discretă, însă există detalii tehnice importante:

Plăți Online: Utilizatorii platformelor ghiseul.ro, SelfPay sau ai aplicației „DGITL Sector 1” nu vor resimți nicio schimbare, procesele fiind deja actualizate.

Internet Banking: Aceasta este singura zonă unde contribuabilii trebuie să fie vigilenți. Pentru plățile efectuate prin transfer bancar, trebuie utilizat noul CUI al Primăriei Sectorului 1: 4505359.

Suport: Pentru orice nelămurire, autoritățile pun la dispoziție adresele de e-mail secretariat@impozitelocale1.ro și registratura@primarias1.ro.

Autoritățile cu ochii pe imobilele degradate

O componentă esențială a noii strategii fiscale vizează aspectul urban al sectorului. Din 2026, proprietarii a 15 clădiri identificate ca fiind neîngrijite vor fi supraimpozitați cu până la 500%. Această taxă punitivă va fi menținută până când proprietarii vor finaliza lucrările de restaurare și vor face dovada acestora prin documentație foto și procese-verbale de conformitate.

În ceea ce privește anul fiscal curent, autoritățile reamintesc că structura impozitării a rămas diferențiată.

Persoane fizice : Cota pentru clădiri rezidențiale variază între 0,08% și 0,2%, în timp ce pentru spațiile nerezidențiale taxarea se face pe baza rapoartelor de evaluare.

Persoane juridice: Companiile suportă cote mai ridicate, care pot atinge 5% în cazul clădirilor nerezidențiale a căror valoare nu a mai fost actualizată în ultimii cinci ani.

Bonificații: Cei care și-au achitat integral obligațiile până la 31 martie 2025 au beneficiat de reducerea tradițională de 10%.

Aceste măsuri, de la simplificarea plății prin CUI-ul unic până la penalizarea abandonului imobiliar, fac parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a resurselor locale și de protejare a patrimoniului din Sectorul 1.