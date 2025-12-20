Romsilva a lansat în premieră magazinul online romsilva.store, o platformă menită să simplifice procesul de achiziție a lemnului de foc pentru populație, permițând inclusiv tinerilor să procure mai ușor resursa necesară pentru părinți sau bunici. Directorul general al regiei, Jean Vișan, a subliniat că această digitalizare facilitează accesul direct la masa lemnoasă, într-un an în care volumul livrat cetățenilor a depășit deja 1,75 milioane de metri cubi, cu 50.000 de metri cubi mai mult decât în perioada precedentă. În ciuda dinamicii pieței, prețul de valorificare a fost menținut la nivelul anului 2024, situându-se la aproximativ 300 de lei pe metru cub, fără TVA.

Tarifele practicate de ocoalele silvice variază în funcție de specie, sortiment și locul de livrare, însă majoritatea se aliniază prețului de la locul recoltării. Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor cumpărătorilor, unele subunități asigură contra cost transportul la domiciliu, dar și servicii de secționare sau despicare, oferind lemnul atât sub formă de vrac, cât și ambalat în saci sau paletizat. Această creștere a volumului livrat, în condițiile unui preț stabil, reflectă o capacitate optimizată a regiei de a asigura continuitatea aprovizionării în gospodării.

Pe segmentul economic, Romsilva a furnizat agenților comerciali aproape 7 milioane de metri cubi de lemn în primele 11 luni ale anului. Din acest volum, 1,62 milioane mc au fost vânduți ca lemn fasonat, la un preț mediu de 410 lei/mc, în timp ce peste 5,3 milioane mc au fost adjudecați „pe picior”. Deși prețul mediu pentru lemnul pe picior a scăzut cu 7% față de anul trecut, ajungând la 228,72 lei/mc, cererea a înregistrat o creștere semnificativă de 21%. Pentru anul 2026, programul de recoltare prevede un total de 9,35 milioane de metri cubi, împărțiți în mod egal între lemn fasonat și lemn pe picior. În prezent, Romsilva administrează 4,2 milioane de hectare de pădure, reprezentând aproape jumătate din fondul forestier al țării, toate suprafețele proprietate de stat deținând certificarea internațională a managementului forestier.