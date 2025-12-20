Anchetatorii din județul Călărași au destructurat o rețea ilegală de comercializare a materialelor pirotehnice, coordonată de un bărbat care achiziționase cantități masive de marfă de pe piața neagră.

Acesta depozitase produsele în două imobile diferite și le vindea ulterior unor persoane neautorizate prin intermediul platformelor de socializare, livrările fiind asigurate de firme de curierat.

Sâmbătă, polițiștii au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară în comunele Luica, Curcani, Fundeni, Plătărești și Mânăstirea, vizând locuințele persoanelor implicate în acest circuit clandestin.

În urma descinderilor, forțele de ordine au descoperit și confiscat aproximativ 1.800 de kilograme de materiale pirotehnice, constând în 5.070 de articole din categorii restricționate sau periculoase, precum P1, F1, F2, F3 și F4.

Valoarea totală a capturii este estimată la 50.000 de lei, întreaga marfă fiind retrasă de pe piață pentru a fi indisponibilizată. Cercetările sunt continuate în prezent sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oltenița, scopul fiind documentarea întregii activități infracționale și aplicarea măsurilor legale care se impun.