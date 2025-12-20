Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat sâmbătă că formațiunea sa va respinge prin vot cele două moțiuni simple depuse de opoziție împotriva miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne.

Președintele UDMR a explicat că acest gest este unul de solidaritate guvernamentală, prevăzut inclusiv în protocolul coaliției, care interzice membrilor puterii să susțină demersurile de cenzură ale opoziției.

Deși recunoaște validitatea democratică a acestui instrument constituțional prin care Parlamentul controlează Guvernul, Kelemen Hunor s-a arătat convins că inițiativele nu vor avea succesul scontat, asigurând astfel stabilitatea titularilor celor două portofolii.

Dincolo de votul în Parlament, liderul UDMR a oferit asigurări cu privire la viitorul coaliției, descriind-o ca fiind una „funcțională”, în ciuda momentelor dificile sau a disputelor inerente între cei cinci parteneri. Acesta a subliniat că finalizarea alegerilor locale elimină orice scuză pentru lipsa de consens, îndemnând partidele aflate la putere să găsească resursele interne necesare pentru a armoniza valorile și interesele lor diverse.

Potrivit lui Kelemen Hunor, ultimele discuții pe teme precum stimularea economiei sau administrația centrală au demonstrat că nu există blocaje reale de colaborare, prioritare fiind acum proiectele care vizează stabilitatea administrativă și dezvoltarea economică.