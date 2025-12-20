Grupul german LEONI, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de sisteme de cablaje pentru industria auto, a anunțat oficial o amplă restructurare a operațiunilor sale din vestul României pentru anul 2026. Decizia, determinată de declinul sever al pieței auto europene și de absența unor proiecte noi, vizează divizia Leoni Wiring Systems Arad și unitățile sale din Beiuș și Marghita. Cea mai drastică măsură este închiderea definitivă a fabricii din Marghita în prima jumătate a anului 2026, decizie care va lăsa fără loc de muncă aproximativ 190 de persoane.

În total, procesul de reorganizare ar putea afecta până la 700 de salariați din cele trei locații prin proceduri de concediere colectivă. Reprezentanții companiei subliniază că numărul este unul maximal comunicat autorităților, sperând că atragerea unor contracte de ultim moment ar putea reduce cifra finală. Deși au fost aplicate anterior măsuri de reducere a costurilor și optimizări operaționale, presiunea economică globală și scăderea volumelor de producție ale constructorilor auto au făcut inevitabilă această restructurare masivă.

Compania a precizat că va oferi pachete compensatorii, servicii de consiliere și sprijin pentru recalificare angajaților vizați, subliniind că restructurarea nu este cauzată de performanța personalului local, ci de contextul extern nefavorabil. În timp ce unitățile din Arad, Beiuș și Marghita trec prin acest proces dificil, celelalte fabrici LEONI din România își vor continua activitatea fără modificări, rămânând sub monitorizarea evoluției pieței de profil.