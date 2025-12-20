Un accident rutier de amploare, în care au fost implicate 7 autoturisme și 17 persoane, a avut loc sâmbătă după-amiază pe DN 11, între localitățile Dalnic și Albiș din județul Covasna.

Evenimentul a declanșat o mobilizare masivă a forțelor de intervenție din județele Covasna și Brașov, la fața locului fiind trimise numeroase ambulanțe și o autospecială pentru transport victime multiple.

Primul echipaj sosit la locul coliziunii, o ambulanță SMURD din Târgu Secuiesc, a confirmat că nicio persoană nu a rămas încarcerată în resturile mașinilor.

În urma evaluărilor medicale, s-a stabilit că niciun pasager nu se afla în stare critică.

Totuși, salvatorii au decis transportarea la Unitatea de Primiri Urgențe Sfântu Gheorghe a cinci persoane — patru adulți și un minor — toți fiind conștienți și prezentând traumatisme minore.

Celelalte 12 persoane implicate au fost evaluate la fața locului și au refuzat transportul la spital, primind asistență de la echipajele ISU și de la serviciile de ambulanță mobilizate.