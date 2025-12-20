Fenomenul cunoscut sub numele de „divorț gri” a încetat să mai fie o raritate, devenind un capitol definitoriu al realității sociale din România. Această tendință descrie separarea partenerilor care, după decenii de conviețuire, decid să o ia pe drumuri separate în a doua jumătate a vieții.

În grupa de vârstă 55–59 de ani saltul este de peste 120%

Datele demografice confirmă o evoluție izbitoare. Dacă în urmă cu trei decenii astfel de cazuri erau izolate, astăzi numărul bărbaților care divorțează după vârsta de 60 de ani s-a dublat față de perioada postdecembristă. În grupa de vârstă 55–59 de ani, saltul este de peste 120%, ajungând la peste 500 de cazuri anual, în timp ce la categoria 50–55 de ani numărul separărilor a atins praguri istorice, depășind frecvent 800 de dosare pe an.

Bucureștiul concentrează 10% din totalul separărilor

În timp ce femeile din România divorțează cel mai frecvent între 35 și 39 de ani, iar bărbații între 45 și 49 de ani, „divorțul gri” atrage atenția prin motivele sale specifice. Harta geografică a fenomenului arată că Bucureștiul concentrează 10% din totalul separărilor, însă o particularitate interesantă apare în județe precum Bistrița-Năsăud, Ilfov, Iași sau Suceava, unde divorțurile din mediul rural au depășit numeric cazurile din urban. La polul opus, stabilitatea maritală pare mai ridicată în județe precum Mehedinți și Tulcea.

Cauzele acestor despărțire tardive sunt complexe și nu se rezumă doar la motivele clasice precum infidelitatea, violența sau dependențele. Psihologii subliniază că, în cazul cuplurilor mature, resentimentele acumulate în tăcere de-a lungul deceniilor cântăresc mai mult decât un eveniment dramatic izolat.

Un factor declanșator este momentul în care copiii părăsesc casa părintească

Un factor declanșator esențial este momentul în care copiii părăsesc casa părintească, lăsând partenerii în fața unei legături care se baza exclusiv pe rolul de părinți. Perspectiva îmbătrânirii alături de o persoană nepotrivită și dorința de a regăsi liniștea emoțională după o viață de compromisuri transformă acest proces într-o alegere asumată pentru un final de drum trăit în termeni proprii.