După ce Marius Calotă nu a fost lăsat să ridice trupul neînsuflețit de la INML pe motiv că nu avea drept legal pentru că nu erau căsătoriți, acesta nu ar fi participat nici la reînhumarea fostei ministre.

Mai mult, Calotă ar fi fost văzut în timp ce își parca mașina în fața vilei în care Rodica Stănoiu și-a petrecut ultima parte a vieții.

De reînhumarea fostei ministre s-a ocupat nepoata acesteia, în timp ce Marius Calotă a așteptat finalizarea procedurilor retras într-o mașină, în față la INML.

La cimitir, nepoata a stat lângă cavoul ei până a fost îngropată, iar apoi a depus un buchet mare de trandafiri roșii. Ceremonia a fost una foarte discretă și au participat puțini oameni.

Potrivit testamentului lăsat de fosta judecătoare, presupusul iubit cu 50 de ani mai tânăr se va alege atât cu vila din Tunari, cât și cu cea din Năvodari. Mai mult, tânărul de 33 de ani va primi cele două mașini ale femeii și locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou.

În plus, 5% din banii aflați în conturile Rodicăi Stănoiu vor ajunge la Marius Calotă.