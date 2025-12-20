Protestul uriaș al fermierilor, pus pe pauză până în ianuarie. Imagini incredibile: belgienii au luat acasă cartofii aruncați de manifestați

Răsturnare de situație în cazul protestelor violente ale fermierilor la Bruxelles. Decizia Uniunii Europene de a amâna semnarea acordului comercial cu Mercosur a fost primită cu brațele deschise de manifestanți. După peste 25 de ani de negocieri, discuțiile vor fi reluate abia luna viitoare, fără garanția unui consens. Între timp, locuitorii din Bruxelles profită de protestele fermierilor și strâng cartofii aruncați de către manifestanți. 

Sunt imaginile care au șocat întreaga lume. Fermierii au ieșit să protesteze după ce Uniunea Europeană a anunțat măsuri care ar favoriza multinaționalele din industria biotehnologiilor și semințelor industriale. 

Agricultorii spuneau că liderii de la Bruxelles vor să îi facă dependenți de companiile străine și să pună la pământ tot ce înseamnă industria fructelor și legumelor bio.

Acum însă, au pus pauză protestelor, după ce Ursula von der Leyen a anunțat că amână negocierile.

De întreg scandalul au profitat însă locuitorii de la Bruxelles. Odată ce tensiunile s-au potolit, oamenii, echipați cu sacoșe de cumpărături, au profitat de ocazie pentru a strânge cartofii aruncați în timpul protestelor. 