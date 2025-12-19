Legătura cu suspectul Neves Valente

Autoritățile americane au precizat că portughezul Neves Valente, suspect în atac, a intrat în SUA prin intermediul acestui program.

Mesajul transmis de Christy Noem

Secretarul pentru Securitate Internă, Christy Noem, a scris pe rețeaua X: „La indicațiile președintelui Trump, ordon imediat Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA să suspende programul DV1 [Loteria Diversității / Loteria vizelor]. Acest lucru se face pentru ca americanii să nu poată fi răniți de acest program dăunător.”

Referindu-se la atacator, oficialul a adăugat: „Acest om oribil nu ar fi trebuit niciodată să i se permită să intre în țara noastră.”

De la criptomonede, compania lui Trump schimbă foaia și decide să investească într-un domeniu cu implicații uriașe

Detalii despre atac

Neves Valente, cetățean portughez în vârstă de 48 de ani, este suspectat că a deschis focul la Universitatea Brown. Două persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite. El este acuzat și de uciderea unui profesor de la Massachusetts Institute of Technology.

Pe 18 decembrie, Valente a fost găsit decedat, având o rană prin împușcare. Autoritățile iau în calcul ipoteza sinuciderii.

Conform datelor oficiale, portughezul a ajuns în Statele Unite în 2017 prin programul DV1. Cei care câștigă această loterie primesc vize de imigrant, cu posibilitatea de a obține ulterior statutul de rezident permanent.

Istoricul loteriei vizelor

Sistemul a fost introdus în 1990 și oferă anual aproximativ 50.000 de carduri de rezidență. Condițiile de eligibilitate includ deținerea unei diplome de studii secundare sau experiență profesională relevantă.

Înainte de emiterea vizei, câștigătorii trebuie să treacă printr-un interviu și o examinare.

În fiecare an, zeci de milioane de persoane din întreaga lume se înscriu pentru a participa la această loterie a vizelor.

Trump a decis câte trupe americane vor rămâne în Europa. SUA își reduc semnificativ prezența pe vechiul continent