Noul ambasador al SUA în România, confirmat de Senatul american. Anunțul oficial al Ambasadei

Noul ambasador al SUA a făcut carieră atât în sectorul public, cât și în cel privat
Darryl Nirenberg este, de astăzi, oficial noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, după ce Senatul american i-a confirmat mandatul prin vot. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a Ambasadei Statelor Unite din București. 

Ambasada SUA la București a salutat confirmarea acestuia, transmițând că „așteaptă cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri”. Confirmarea a venit joi, după ce nominalizarea fusese analizată în comisiile de specialitate ale Senatului.

Fosta ambasadoare SUA la Bucureşti Kathleen Kavalec s-a retras, în luna mai, iar adjunctul şefului misiunii, Michael Dickerson, a ocupat funcţia de Chargé d’affaires ad interim în cadrul ambasadei.

 