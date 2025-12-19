Ambasada SUA la București a salutat confirmarea acestuia, transmițând că „așteaptă cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri”. Confirmarea a venit joi, după ce nominalizarea fusese analizată în comisiile de specialitate ale Senatului.

Fosta ambasadoare SUA la Bucureşti Kathleen Kavalec s-a retras, în luna mai, iar adjunctul şefului misiunii, Michael Dickerson, a ocupat funcţia de Chargé d’affaires ad interim în cadrul ambasadei.