Internauții au surprins imagini în care tramvaiul 32 pare că face adevărate exerciții de acrobație, balansându-se pe șinele deformate, cu suișuri și coborâșuri demne de un roller-coaster.

„Tramvaiele se leagănă pe Calea Rahovei precum corăbiile” a scris internautul care a postat imaginile halucinante. Înregistrările arată un tramvai care înaintează cu greu, legănându-se pe șine vizibil deformate.

Traseul afectat este parcurs zilnic de mii de oameni, iar ceea ce trebuia să fie o simplă lucrare de întreținere s-a transformat într-un exemplu de „așa nu”. Șinele prezintă denivelări evidente, cu suișuri și coborâșuri care obligă vatmanii să reducă drastic viteza pentru a evita incidente mai grave.

Lucrări de mântuială și efecte vizibile cu ochiul liber

În locul unei linii drepte și sigure, șinele par să fi fost modelate după un relief montan în miniatură. Diferențele de nivel sunt atât de mari, încât tramvaiul este nevoit să „urce” și să „coboare” pe porțiuni foarte scurte de traseu.

Până la remedierea situației, linia continuă să fie parcursă cu viteză redusă, iar tramvaiul 32 rămâne un exemplu grăitor despre cum o lucrare prost executată poate transforma o rută banală într-un spectacol urban nedorit, urmărit acum de mii de oameni direct pe ecranele telefoanelor.

Internauții, în șoc

Comentariile la videoclipurile postate au variat între sarcasm și critici acide la adresa autorităților:

„De unde au adus șinele alea, din India?”

„Ăsta este atentat la siguranța călătorilor. Rezultatul a 5 ani cu matematicianul retard cu Sorbona de pe Temu sau Bioterra de Paris. Prafu și pulberea să se aleagă de el.”

„Când avem tramvaie noi nu avem șine și când se înlocuiesc șinele sunt tramvaiele distruse și tot așa.”

„Zici ca i omida”

„Acesta este "micul Paris" gestionat de "olimpicul" vostru, timp de două mandate! Acest impostor care vă reprezintă pe unii, și nu pe puțini, președintele vostru iubit!”