În anul 2025, numeroase state europene și-au revizuit sistemele de asistență socială, oferind familiilor sprijin financiar ajustat în funcție de criterii precum vârsta minorilor, numărul de copii și nivelul veniturilor de la nivelul gospodăriei. Această tendință de actualizare a beneficiilor familiale se reflectă și în România, unde alocațiile de stat au fost indexate cu 10,4% începând de la 1 ianuarie. Astfel, cuantumul lunar pentru copii variază în prezent între 323 și 794 de lei, în timp ce alocația de plasament a fost majorată până la valoarea de 1.081 lei.
Clasamentul țărilor din UE cu cele mai mari alocații pentru copii
Germania – 255 € / lună, cu posibil supliment Kinderzuschlag până la 297 € pentru familiile cu venituri reduse.
Elveția (canton Vaud / Geneva) – între 308 € și 370 € / lună, în funcție de vârstă și canton.
Austria – 138,40 € – 200,40 € de bază, plus bonusuri suplimentare (Familienbonus, credit fiscal, supliment pentru frați), ajungând la peste 300 € pentru copiii mai mari sau cu dizabilități.
Franța – între 196 € și 462 € pentru diverse alocații și suplimente (PAJE, ARS, ASF, supliment familial).