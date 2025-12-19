Top 10 țări din UE cu cele mai mari alocații pentru copii în 2025

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Începând cu 1 ianuarie 2025, copiii din România beneficiază de alocații majorate cu peste 10%, o măsură ce face parte dintr-un val mai larg de actualizări ale beneficiilor familiale la nivel european. În timp ce mai multe țări UE și-au recalculat sprijinul în funcție de numărul de copii și vârsta acestora, în plan local sumele au fost indexate la un plafon maxim de 794 de lei pentru cei mai mici dintre beneficiari, oferind o gură de oxigen bugetelor de familie sub presiunea costurilor vieții.

În anul 2025, numeroase state europene și-au revizuit sistemele de asistență socială, oferind familiilor sprijin financiar ajustat în funcție de criterii precum vârsta minorilor, numărul de copii și nivelul veniturilor de la nivelul gospodăriei. Această tendință de actualizare a beneficiilor familiale se reflectă și în România, unde alocațiile de stat au fost indexate cu 10,4% începând de la 1 ianuarie. Astfel, cuantumul lunar pentru copii variază în prezent între 323 și 794 de lei, în timp ce alocația de plasament a fost majorată până la valoarea de 1.081 lei.

Clasamentul țărilor din UE cu cele mai mari alocații pentru copii

  • Germania – 255 € / lună, cu posibil supliment Kinderzuschlag până la 297 € pentru familiile cu venituri reduse.

  • Elveția (canton Vaud / Geneva) – între 308 € și 370 € / lună, în funcție de vârstă și canton.

  • Austria – 138,40 € – 200,40 € de bază, plus bonusuri suplimentare (Familienbonus, credit fiscal, supliment pentru frați), ajungând la peste 300 € pentru copiii mai mari sau cu dizabilități.

  • Franța – între 196 € și 462 € pentru diverse alocații și suplimente (PAJE, ARS, ASF, supliment familial).