Tânăra a căzut de la etajul 10

Tragedia s-a produs la finalul lunii noiembrie, într-un cartier rezidențial din São Paulo. Femeia, cunoscută pe rețelele de socializare pentru conținutul dedicat stilului de viață, a fost găsită decedată în apropierea imobilului. La fața locului se afla și soțul ei, care a susținut inițial că aceasta și-ar fi pus capăt vieții în urma unui conflict conjugal.

Autoritățile au tratat însă cazul cu maximă prudență încă de la început, iar investigațiile ulterioare au scos la iveală indicii îngrijorătoare. În urma analizării imaginilor de supraveghere din ziua incidentului, anchetatorii au observat scene de violență între cei doi, inclusiv în parcarea clădirii și în interiorul liftului.

Potrivit surselor din anchetă, înregistrările ar arăta episoade de agresiune fizică, iar conflictul ar fi continuat până în apropierea balconului apartamentului. Aceste elemente i-au determinat pe procurori să schimbe direcția investigației și să ia în calcul varianta unui omor.

Bărbatul, identificat drept Alex Leandro Bispo dos Santos, a fost arestat la începutul lunii decembrie, la câteva zile după ce participase la funeraliile soției sale. Reținerea a avut loc după ce probele adunate au indicat o posibilă implicare directă a acestuia în moartea femeii.

Victima, Maria Katiane Gomes da Silva, era originară din orașul Crateús și se mutase în São Paulo în căutarea unor oportunități profesionale. Acolo și-a construit o comunitate online numeroasă și l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină soț.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile braziliene urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Până la pronunțarea unei decizii definitive, suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.