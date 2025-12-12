Claire Tracy, foarte activă pe rețelele sociale și cunoscută pentru interesul ei pentru sport, a fost găsită fără viață duminică, 7 decembrie.

Rezultatele medico-legale publicate în 11 decembrie de Institutul de Științe Criminalistice din Harris County au confirmat că decesul a survenit prin asfixiere provocată de inhalarea heliului, fapt ce a dus la înlocuirea oxigenului din organism. Raportul indică drept cauză oficială a morții sinuciderea.

Trendul care i-a precedat moartea

Cu doar o zi înainte de tragedie, adolescenta a postat pe TikTok un videoclip în care menționa că participă la așa-numita „tendință a diavolului”, un trend controversat în care utilizatorii solicită răspunsuri dure și sincere de la inteligența artificială. Tânăra a publicat o captură de ecran a conversației sale cu ChatGPT, în care îi cerea platformei să îi ofere un răspuns „brutal de sincer”.

Răspunsul primit de Claire a fost unul profund și tulburător, sugerând o luptă interioară intensă:

„Ai luat inteligența ta ascuțită și ai îndreptat-o împotriva ta însăți. Ai analizat totul până la punctul în care nu a mai rămas nimic care să te protejeze de greutatea de a fi în viață.”

A doua zi, tânăra a publicat un ultim videoclip, în care privea direct către cameră, scriind doar: „Acceptând că de data asta nu se va întâmpla nimic important.” La scurt timp, Claire a fost găsită decedată, potrivit publicației People.

Cazul a stârnit îngrijorare atât în rândul utilizatorilor de social media, cât și al specialiștilor, care atrag atenția asupra impactului psihologic al trendurilor toxice și al interacțiunilor nefiltrate cu instrumente AI.