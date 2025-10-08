O filmare care s-a încheiat tragic

Zemfira Mukhtarov, o elevă pasionată de senzații tari și activă pe rețelele sociale, a vrut să-și impresioneze urmăritorii printr-o filmare spectaculoasă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, fata s-a furișat din locuință, fără știrea părinților, pentru a realiza videoclipul periculos împreună cu o prietenă.

Potrivit poliției din New York, cele două fete au fost descoperite inconștiente în apropierea stației Marcy Avenue–Broadway, după ce trenul pe care se aflau a frânat brusc. Echipajele de urgență au intervenit imediat, însă pentru Zemfira nu s-a mai putut face nimic. Medicii au declarat decesul la fața locului.

Avertismente ignorate

Mama copilei a declarat pentru The New York Post că fiica ei obișnuia să urmărească videoclipuri cu acrobații extreme și chiar să posteze propriile tentative. „Lucrez mult și nu știu mereu ce face și la ce oră iese. Îi interzisesem să mai încerce așa ceva, dar a plecat pe ascuns”, a spus femeia, copleșită de durere.

Zemfira ar fi publicat anterior mai multe clipuri în care se afla în situații periculoase, inclusiv întinsă pe șinele unui tren. Mama ei bănuiește că fata și-a cunoscut partenera de aventură în mediul online, nu în viața reală.

Fenomenul „subway surfing” face victime printre adolescenți

Autoritățile americane trag un nou semnal de alarmă în privința trendurilor periculoase care se răspândesc rapid pe platformele de social media. „Subway surfing” a devenit o provocare virală în rândul adolescenților din marile orașe americane, în pofida avertismentelor repetate ale poliției.

În ultimul an, mai mulți tineri și-au pierdut viața sau au suferit răni grave după ce au încercat același tip de filmare. Operatorul rețelei de metrou din New York a lansat o campanie de informare, avertizând că asemenea gesturi nu doar că sunt ilegale, dar și fatale.