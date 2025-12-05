Proiectul privind reforma pensiilor speciale, asumat de Guvernul Bolojan în Parlament, are șanse mari să fie blocat din nou de sistemul judiciar. Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), și-a convocat subalternii pentru a pregăti sesizarea Curții Constituționale (CCR) cu privire la noul proiect de lege referitor la pensiile de serviciu ale magistraților.

ÎCCJ ar putea trimite legea la CCR pentru constituționalitate

Judecătorii ICCJ au fost convocați pe data de 05 decembrie 2025, la ora 12:00, de președinta Lia Savonea, pentru a pregăti solicitarea controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025).

Această inițiativă vine după ce, la precedenta sesizare, Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională, dar pe motive de formă. Problema principală identificată de CCR a fost lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte ca proiectul să fie adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului. CCR a considerat că documentația trimisă de Guvern (un simplu „tabel comparativ”) pentru o „consultare informală” nu putea constitui un proiect de lege complet asupra căruia Plenul CSM să își formuleze un aviz oficial.

Formele de avizare, greșeala precedentei variante de lege

Deși magistrații CCR care s-au opus majorității (Csaba Asztalos, Cosmin Dragoș Dacian, Iuliana Scântei și Elena Tănăsescu) au remarcat că Guvernul solicitase avizul și că jurisprudența CCR cere doar solicitarea, nu și obținerea obligatorie a acestuia, majoritatea plenului a decis neconstituționalitatea pe motivul nerespectării procedurii formale de avizare.