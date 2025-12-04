Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au fost convocați în Secții Unite pe data de 05 decembrie 2025, la ora 12:00, pentru a exercita atribuția de sesizare a Curții Constituționale (CCR). Ordinea de zi vizează solicitarea controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025). Convocatorul a fost semnat de președintele instanței supreme, judecător Lia Savonea.

De ce a fost legea declarată neconstituțională anterior?

La precedenta sesizare, judecătorii Curții Constituționale au declarat legea neconstituțională, însă pe motive de formă.

Problema principală identificată de CCR a fost lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte ca proiectul să fie adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului.

CCR a subliniat că, deși Guvernul a realizat o „consultare informală” (trimițând pe 29 iulie la CSM, ICCJ și Parchetul General un „tabel comparativ” și cerând un punct de vedere), documentația transmisă nu se putea constitui într-un proiect de lege cu privire la care Plenul CSM era competent să își formuleze avizul.

Magistrații CCR care s-au opus majorității (Csaba Asztalos, Cosmin Dragoș Dacian, Iuliana Scântei și Elena Tănăsescu) au remarcat însă că Guvernul a solicitat avizul și că, potrivit jurisprudenței CCR, nu este obligatorie și obținerea unui aviz (ci doar solicitarea acestuia). Cu toate acestea, majoritatea plenului s-a pronunțat pentru neconstituționalitate pe motivul nerespectării procedurii formale de avizare.