Cercul vicios: Pensiile speciale, din nou la CCR. Înalta Curte vrea să sesizeze Curtea Constituțională

Proiectul pensiilor speciale, asumat de Guvernul Bolojan în Parlament, are toate șansele să fie blocat din nou de cei din justiție. Lia Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, și-a convocat subalternii ca să pregătească oportunitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au fost convocați în Secții Unite pe data de 05 decembrie 2025, la ora 12:00, pentru a exercita atribuția de sesizare a Curții Constituționale (CCR). Ordinea de zi vizează solicitarea controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025). Convocatorul a fost semnat de președintele instanței supreme, judecător Lia Savonea.

De ce a fost legea declarată neconstituțională anterior?

La precedenta sesizare, judecătorii Curții Constituționale au declarat legea neconstituțională, însă pe motive de formă.

Problema principală identificată de CCR a fost lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte ca proiectul să fie adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului.

CCR a subliniat că, deși Guvernul a realizat o „consultare informală” (trimițând pe 29 iulie la CSM, ICCJ și Parchetul General un „tabel comparativ” și cerând un punct de vedere), documentația transmisă nu se putea constitui într-un proiect de lege cu privire la care Plenul CSM era competent să își formuleze avizul.

Magistrații CCR care s-au opus majorității (Csaba Asztalos, Cosmin Dragoș Dacian, Iuliana Scântei și Elena Tănăsescu) au remarcat însă că Guvernul a solicitat avizul și că, potrivit jurisprudenței CCR, nu este obligatorie și obținerea unui aviz (ci doar solicitarea acestuia). Cu toate acestea, majoritatea plenului s-a pronunțat pentru neconstituționalitate pe motivul nerespectării procedurii formale de avizare.