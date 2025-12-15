Apa provenită din mai multe canale de irigații din amonte a creat un dop sub un pod vechi de zeci de ani, forțând autoritățile să rupă temporar drumul pentru a devia scurgerea.​

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a anunțat că s-a construit un pod transversal care permite scurgerea controlată a apei dintr-un canal de desecare.

Noul pod, cu o deschidere mai mare, va fi finalizat în circa cinci zile, iar drumul va fi refăcut ulterior. Autoritățile roagă participanții la trafic să înțeleagă disconfortul cauzat de lucrări, prioritatea fiind protejarea locuitorilor și a proprietăților.

„În această seară am intervenit de urgență pe DJ 252, în comuna Barcea, sat Podoleni. Din cauza scurgerilor mari de apă venite din amonte, exista riscul ca apa să intre în gospodăriile oamenilor și să provoace inundații. Pentru a preveni acest lucru, am decis realizarea unui pod transversal care să permită scurgerea controlată a apei dintr-un canal de desecare.

În acest scop, drumul va fi rupt temporar, urmând să fie refăcut după finalizarea podului. Intervenția este necesară pentru protejarea gospodăriilor și a siguranței locuitorilor din zonă. Rugăm participanții la trafic să manifeste înțelegere pe durata lucrărilor”, a declarat președintele CJ Galați, Costel Fotea.