Electrocentrale Craiova produce energie electrică pentru sistemul energetic naţional şi energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire al municipiului Craiova. Societatea asigură încălzire şi apă caldă pentru peste 46.000 de apartamente, instituţii publice, şcoli, spitale, agenţi economici şi abur tehnologic pentru uzina Ford Otosan, scrie Gazeta de Sud.

Reprezentanții companiei insistă că toate aceste servicii vor continua în mod normal, chiar dacă procedura de insolvență este în desfășurare.

Societatea funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, ca entitate de stat, și joacă un rol strategic în sistemul energetic și de termoficare al regiunii.

Electrocentrale Craiova a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei pe 12 decembrie, din cauza unor datorii generate de obligaţia de a plăti certificatele de emisii de gaze cu efect de seră.