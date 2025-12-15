După discuțiile de la summitul de la Berlin, Zelenski a declarat că partea americană, reprezentată de trimișii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, a confirmat disponibilitatea pentru garanții echivalente cu cele NATO, care consideră un atac asupra unui membru ca fiind asupra tuturor.

„Partea americană ne-a transmis, acum, că este gata să ne ofere garanții de securitate care corespund Articolului 5”, a afirmat Zelenski.

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat progresul, numind acordul „amplu și substanțial”, cu angajamente politice și legale viitoare din partea SUA și Europei, conform Reuters.​

„Este un acord cu adevărat amplu și substanțial, pe care nu l-am mai avut până acum. Atât Europa, cât și SUA, sunt dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate similare Articolului 5”, a declarat Merz.

Oficiali americani au indicat că 90% din aspectele acordului au fost agreate, cu excepția disputelor teritoriale majore, pe care Ucraina refuză să le cedeze. Grupuri de lucru se vor reuni în weekend în SUA, posibil la Miami, pentru a continua discuțiile, părțile fiind „considerabil mai aproape” de un final.​

Președintele Trump s-a arătat „foarte mulțumit” de avansări, subliniind rolul garanțiilor în descurajarea Rusiei.