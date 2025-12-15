Președintele Petr Pavel a oficializat luni învestirea noului executiv de coaliție de dreapta condus de Babiš, punând capăt mai multor săptămâni de incertitudine privind numirea miliardarului populist în fruntea guvernului.

Pavel a acceptat să-l numească prim-ministru după ce Babiš s-a angajat să renunțe la controlul asupra conglomeratului Agrofert, principal beneficiar al subvențiilor europene, conform Politico.

„Comisia Europeană trebuie să găsească alte modalități de finanțare pentru Ucraina. Bugetul nostru este gol, iar fiecare coroană trebuie cheltuită în interesul cetățenilor noștri”, a scris Babiš sâmbătă pe Facebook, respingând ideea Comisiei de a sprijini Kievul prin împrumuturi garantate cu active rusești blocate.

Revenirea lui Babiš la putere – după mandatul precedent din perioada 2017–2021 – aduce noi tensiuni între Praga și Bruxelles, în special pe fondul orientării tot mai pronunțate spre dreapta a partidului său ANO. Formațiunea s-a alăturat recent grupului Patrioții pentru Europa din Parlamentul European și a amenințat că va renunța la inițiativa condusă de Cehia pentru achiziția comună de muniție destinată Ucrainei.

Noul guvern de coaliție este format din ANO, care deține nouă ministere, partidul Motoriștilor, patru ministere, și formațiunea de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă – SPD, cu trei ministere.

Toate cele trei partide se opun extinderii măsurilor climatice ale UE, inclusiv sistemului ETS2 de comercializare a emisiilor, și resping planul Comisiei de a interzice motoarele cu combustie.

În discursul său de la ceremonie, președintele Pavel a promis că va monitoriza îndeaproape modul în care noul executiv protejează instituțiile democratice, inclusiv presa, justiția și forțele de securitate. El a reamintit totodată că apartenența Cehiei la UE și NATO reprezintă garanțiile fundamentale de siguranță și prosperitate, cerând noului guvern „atitudine responsabilă și constructivă” în raport cu aceste organizații.