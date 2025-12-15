Mai mult, premierul se laudă că s-au strâns bani la buget prin sărăcirea românilor și numește moțiunea de cenzură „un spectacol cu mingi”.

„Avem deja o reducere a deficitului față de aceeași perioadă a anului anterior. De asemenea, veniturile încasate la buget au crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului precedent și prin îmbunătățirea colectării. Pentru prima dată în acest an, în octombrie, România s-a împrumutat la dobânzi sub cele din ultimul an, dovadă că revine încrederea investitorilor. De asemenea, ne-am scăzut cheltuielile de personal din sectorul public față de luna din anul anterior.

Pentru că am început să facem ordine în finanțe, anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite; ne vom concentra pe încasarea corectă a acestora, prin combaterea evaziunii fiscale, pe atragerea fondurilor europene pentru continuarea investițiilor și pe reașezarea economiei pe baze mai sănătoase. Mingile și spectacolul își au locul lor, dar pe stadioane. În Parlament, cred că e nevoie de responsabilitate, de seriozitate și de discuții corecte pentru ceea ce are nevoie țara noastră.”, a declarat Ilie Bolojan.