Într-o declarație pe rețelele sociale, Dunca a criticat dur atitudinea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, subliniind că „nu poți să fii ministru și să declari că nu ai nicio responsabilitate”.

„PSD nu poate fi indiferent atunci când incompetența unui ministru pune în pericol românii. În Prahova, peste 100.000 de oameni au rămas fără apă. Nu din cauza secetei, ci din cauza indiferenței și a incompetenței. Accesul la apă potabilă nu este un detaliu administrativ. Este un drept fundamental, iar Diana Buzoianu, în calitate de ministru, a eșuat să îl protejeze”, a declarat Dunca.

El a adăugat că ceea ce s-a întâmplat în Prahova „reprezintă un lung șir de erori administrative și o dovadă clară că realitatea din teren a fost ignorată chiar de cei care ar fi trebuit să ia măsuri”. Dunca a susținut că votarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului este un „semnal de alarmă privind modul în care unii aleg să se comporte la nivelul Guvernului”, acuzând unele personalități că înțeleg responsabilitatea doar ca „administratori de hârtii”.

„PSD nu poate sta indiferent și nu poate închide ochii la astfel de acțiuni ministeriale. În schimb, alegem să rămânem așa cum am fost mereu, aproape de oameni!”, a încheiat senatorul PSD.