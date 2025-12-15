UPDATE 16:50 - Blackout iminent în Ucraina: Kievul și jumătatea de est, „aproape de o pană totală de curent” după atacurile masive ale Rusiei

Rusia a vizat iarna de iarnă infrastructura energetică a Ucrainei, însă în acest sezon loviturile sunt mult mai puternice, iar penele de curent au atins un nivel fără precedent, notează Washington Post.

În ultimele luni, tirurile intense lansate de Moscova au adus sistemul energetic ucrainean în pragul prăbușirii, susțin oficiali și analiști, în condițiile în care Kremlinul urmărește să demoralizeze populația pe fondul negocierilor de pace purtate cu SUA.

Seriile de atacuri cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice, începute în octombrie, au provocat între timp grave crize de electricitate în întreaga țară, odată cu coborârea temperaturilor.

Loviturile riscă să scoată din funcțiune complet liniile prin care este transportată energia produsă în vestul Ucrainei – unde se generează acum cea mai mare parte a electricității – către est, ceea ce ar fragmenta de facto țara, au avertizat surse apropiate situației.

„Suntem, dacă nu chiar la un pas de o pană totală de curent în estul țării, atunci extrem de aproape de acest scenariu”, a declarat, sub protecția anonimatului, un diplomat european de rang înalt pentru Washington Post.

UPDATE 15:41 - Rusia a desemnat trupa „Pussy Riot” ca organizație extremistă din cauza unor fapte ce au avut loc cu ani în urmă

Trupa punk rusă anti-Kremlin „Pussy Riot” a fost desemnată luni organizație extremistă de o instanță de la Moscova, ceea ce înseamnă că toate activitățile sale sunt interzise acum pe teritoriul Rusiei, transmite Reuters.

Decizia, anunțată de serviciul instanțelor din Moscova, a fost luată în cadrul unei ședințe de judecată cu ușile închise, la solicitarea Parchetului General.

Membrele trupei feministe, aflate în exil, s-au pronunțat împotriva războiului purtat de Moscova în Ucraina, iar în septembrie o instanță le-a condamnat în lipsă la pedepse cu închisoarea de până la 13 ani pentru fiecare. Ele au fost inculpate pentru răspândirea de „informații false” despre armata rusă, în baza articolului introdus de Rusia în Codul său Penal la scurt timp după declanșarea războiului din Ucraina.

UPDATE 13:30 - Reacția Kremlinului, după ce Zelenski a spus pentru prima dată că Ucraina e dispusă să renunțe la aderarea la NATO

Moscova a spus că așteaptă informații actualizate din partea SUA după discuțiile dintre oficialii americani, președintele ucrainean și liderii europeni care au loc luni la Berlin, scrie Reuters.

Kremlinul a declarat luni că neaderarea Ucrainei la NATO este o chestiune fundamentală în negocierile privind un posibil acord de pace și că aceasta a făcut obiectul unei discuții speciale.

„În mod firesc, această chestiune este una dintre pietrele de temelie și, desigur, face obiectul unei discuții speciale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a afirmat că Rusia așteaptă informații actualizate din partea SUA după discuțiile dintre SUA și țările europene și Ucraina, care au loc la Berlin.

UPDATE 13:27 - Rusia a început să-și înarmeze dronele cu rachete aer-aer ca să atace avioanele care vor să le doboare

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a transmis luni că Rusia a început să înarmeze drone cu rachete aer-aer din era sovietică pentru a ataca avioanele și elicopterele care vin să o intercepteze, scrie Kyiv Post.

UPDATE 12:50 - Regiunile Donețk și Dnipro se confuntă cu o pană parțială de curent

Ministerul Energiei din Ucraina a anunțat, luni, că lucrătorii din domeniul energiei au restabilit curentul electric în weekend pentru peste 184.000 de consumatori și instalații de infrastructură critică din orașul Odesa și regiunea Odesa.

Între timp, peste 430.000 de consumatori din regiune rămân fără electricitate, potrivit Ukrainska Pravda.

”Lucrările de reparații de urgență continuă non-stop. În regiunea Nikolaev, alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită pentru peste 345.000 de consumatori”, a transmis Ministerul Energiei.

Ukrenergo, operatorul de transport al energiei electrice deținut de statul Ucrainei, a raportat că rușii au efectuat atacuri cu drone asupra instalațiilor energetice din mai multe regiuni în noaptea de 13 spre 14 decembrie. Drept urmare, unii consumatori rămân fără curent electric în regiunile Donețk și Dnipro în cursul zilei de 15 decembrie.

UPDTE 10:40 - Rusia afirmă că a distrus 130 de drone ucrainene peste noapte, unele aeroporturi fiind afectate

Ministerul Apărării din Rusia a declarat luni că unităţile sale de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene peste noapte, dintre care 15 se îndreptau spre Moscova, relatează Reuters.

Serghei Sobianin, primarul Moscovei, a declarat că alte patru drone ucrainene care se îndreptau spre capitală au fost doborâte luni dimineaţă şi că serviciile de urgenţă se află la faţa locului.

Forţele ucrainene trimit periodic drone către capitala Rusiei, ceea ce perturbă adesea activitatea aeroporturilor din capitală.

Rosaviaţia, autoritatea rusă de supraveghere a aviaţiei, a declarat că aeroporturile Domodedovo şi Jukovski din Moscova au fost nevoite să-şi suspende operaţiunile, împreună cu o serie de alte aeroporturi ruseşti din sudul ţării.

Iuri Sliusar, guvernatorul regiunii Rostov, din sud, a declarat că o linie electrică a fost avariată în urma unui atac cu drone în timpul nopţii.

UPDATE 9:14 - Val de drone ucrainene asupra Moscovei. Explozii în mai multe zone, două aeroporturi au fost închise

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene noaptea trecută, dintre care 18 se îndreptau spre Moscova, transmit Reuters și Kyiv Independent.

Atacul are loc la mai puțin de o săptămână după ce Ucraina a atacat Moscova cu peste 30 de drone, într-un atac masiv, pe 10 decembrie.

UPDATE 9:00 - Şefa serviciului secret britanic MI6 avertizează asupra ameninţării „agresive” reprezentate de Rusia: "Linia frontului este pretutindeni"

Blaise Metreweli, şefa serviciului de spionaj extern al Marii Britanii, cunoscut sub numele de MI6, va avertiza că Rusia reprezintă o ameninţare „agresivă, expansionistă şi revizionistă” în primul său discurs pe care îl ţine de la preluarea funcţiei, relatează Reuters şi The Guardian.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Emisarul american Steve Witkoff a oferit puține detalii, dar a asigurat pe X că s-au făcut "multe progrese" în cursul "discuțiilor aprofundate privind planul de pace în 20 de puncte, programele economice și multe altele". O nouă rundă de discuții este prevăzută luni dimineață.

Părțile ”au convenit să continue mâine”, declarase anterior consilierul președintelui ucrainean Dmitro Litvin.

Un fotograf al AFP l-a văzut pe președintele Volodimir Zelenski părăsind cancelaria Germaniei, locul de desfășurare a întâlnirii, cu puțin înainte de ora 21:00 (20:00 GMT).

Pe lângă a doua rundă de discuții americano-ucrainene, numeroși lideri europeni sunt așteptați luni seară la Berlin pentru a-și coordona pozițiile în cursul unui dineu cu ușile închise.

La fel ca Kievul, aceștia se opun cedării în fața cerințelor maximaliste ale Kremlinului. Ei se tem că președintele american Donald Trump va abandona Ucraina și că Europa va fi exclusă din discuțiile privind securitatea continentului, în timp Kremlinul este perceput ca o amenințare majoră.