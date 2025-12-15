Fritz a insistat că USR nu renunță la mandatul asumat în Guvernul Bolojan și că formațiunea rămâne în coaliție, în ciuda tensiunilor evidente. El a subliniat că Buzoianu are „toată susținerea USR și a premierului” pentru a continua reformele începute la Ministerul Mediului, amintind că o moțiune simplă nu produce efecte juridice directe asupra mandatului unui ministru.

Fritz a cerut explicații și vicepremierului Sorin Grindeanu, pe motiv că PSD ar fi încălcat protocolul de coaliție, care interzice votarea moțiunilor împotriva miniștrilor aflați în funcție. Potrivit liderului USR, social-democrații ar fi acționat în contradicție cu angajamentele asumate la nivel guvernamental.

În finalul mesajului, Dominic Fritz a transmis că USR „nu abandonează românii care încă speră la dreptate”, reafirmând sprijinul total pentru Diana Buzoianu, în ciuda presiunilor politice din Parlament.