Potrivit informațiilor, cei trei sunt cercetați într-un dosar penal aflat pe rolul autorităților judiciare. Instanța a apreciat că se impune prelungirea arestului preventiv, considerând că există temeiuri care justifică menținerea acestei măsuri.

Acuzațiile care i se aduc lui Horațiu Potra vizează fapte de atentat la ordinea constituțională, încălcarea legislației privind regimul armelor și evaziune fiscală.

O mare parte dintre bunurile sale au fost confiscate într-unul dintre dosarele aflate pe rol. În prezent, Potra solicită restituirea activelor, susținând că valoarea acestora depășește prejudiciul estimat de procurori.

„CAB în dosarul nr 6008/2/2025/a1.5

Țip solutie: Soluţionare

Solutia pe scurt: În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4, 6 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin prin Încheierea nr. 90 din data de 28 februarie 2025, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 462/1/2025. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Respinge cererile formulate de inculpaţi privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu o măsură preventivă mai uşoară. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 15 decembrie 2025.

Document: Încheiere finală (dezinvestire)”