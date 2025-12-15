Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest preventiv încă 30 de zile

Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest preventiv încă 30 de zile
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest preventiv încă 30 de zile

Inculpatul Horațiu Potra, alături de fiul său, Potra Dorian, și nepotul său, Potra Alexandru-Cosmin, vor rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Măsura a fost dispusă de instanță și poate fi contestată, decizia nefiind definitivă.

Potrivit informațiilor, cei trei sunt cercetați într-un dosar penal aflat pe rolul autorităților judiciare. Instanța a apreciat că se impune prelungirea arestului preventiv, considerând că există temeiuri care justifică menținerea acestei măsuri.

Acuzațiile care i se aduc lui Horațiu Potra vizează fapte de atentat la ordinea constituțională, încălcarea legislației privind regimul armelor și evaziune fiscală.

O mare parte dintre bunurile sale au fost confiscate într-unul dintre dosarele aflate pe rol. În prezent, Potra solicită restituirea activelor, susținând că valoarea acestora depășește prejudiciul estimat de procurori.

„CAB în dosarul nr 6008/2/2025/a1.5 

Țip solutie: Soluţionare

Solutia pe scurt: În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4, 6 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin prin Încheierea nr. 90 din data de 28 februarie 2025, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 462/1/2025. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Respinge cererile formulate de inculpaţi privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu o măsură preventivă mai uşoară. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 15 decembrie 2025.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)”