„Nu e decât o confirmare că în spatele acestei mișcări a „oamenilor de bine” din justiție se află celebrul binom Florian Coldea – Laura Codruța Kovesi. Doamna judecătoare Raluca Moroșanu a blocat procurori DNA ca sa nu se facă percheziții informatice în dorul „Coldea II”. Procurorii au mesajele și telefoane prin care sunt dovedite colaborările dintre Florian Coldea și cetățeanul chinez, dar procurorii nu le pot folosi. Se dovedește cine e și „clanța” doamnei Moroșanu. Domnul Coldea e clanța lui Moroșanu. Vor mai apărea și alte informații despre dosarele în care s-a băgat doamna judecătoare Moroșanu. Nu mai este niciun dubiu, după ce am dezvăluit cine sunt protestatarii, că gruparea Coldea-Kovesi se află în spatele lor”, a declarat Anca Alexandrescu.