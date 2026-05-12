Hantavirus: care este riscul de propagare, în condițiile în care fiecare țară își alege propriile reguli de izolare?

În timp ce mai multe țări își ajustează măsurile de carantină după apariția unor cazuri de hantavirus, comunitatea științifică avertizează că riscul de propagare rămâne foarte scăzut, iar măsurile exagerate pot avea un efect social negativ. Departe de a reprezenta o nouă amenințare globală, virusul nu justifică măsuri generalizate de izolare.

Epidemiologii reamintesc că transmiterea interumană este excepțională, limitată aproape exclusiv la varianta Andes, prezentă în America de Sud. Chiar și în aceste cazuri, contaminarea necesită contact prelungit și apropiat, ceea ce reduce considerabil riscul de răspândire în comunitate.

Reacții sanitare divergente între state

Apariția unor cazuri izolate a determinat guvernele să adopte măsuri diferite, de la carantină strictă până la monitorizare simplă. Această lipsă de uniformitate reflectă, potrivit specialiștilor citați de Le Monde, incertitudinea politică mai degrabă decât un risc epidemiologic real. Organizația Mondială a Sănătății recomandă măsuri proporționale, insistând că nu există motive pentru restricții generalizate.

Un risc epidemiologic considerat „foarte scăzut”

Experții intervievați subliniază că hantavirusul nu se transmite prin aer la distanță, nu supraviețuiește pe suprafețe și nu poate fi transportat prin mărfuri sau lanțuri comerciale. „Nu există niciun indiciu că virusul ar putea circula prin produse sau importuri”, notează un specialist în boli emergente. În absența unui vector uman sau animal, virusul nu are potențial epidemic.

Promovarea mediatică alimentată de contextul post-COVID

Pentru cercetători, amploarea mediatică a subiectului reflectă mai degrabă sensibilitatea publicului după pandemia de Covid‑19 decât o amenințare sanitară reală.

În timp ce unele state preferă prudența, comunitatea științifică rămâne fermă: hantavirusul nu prezintă riscul unei propagări rapide, iar cazurile identificate sunt gestionabile prin măsuri locale.