Tineri din București, cercetați sub control judiciar după gesturi indecente într-un cimitir cunoscut. Au dansat și au simulat raporturi sexuale

Doi tineri din București au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, după ce au fost implicați într-un incident controversat petrecut în Cimitirul Bellu. Aceștia sunt acuzați de profanare de morminte, după ce au fost surprinși în imagini distribuite online.

Potrivit informațiilor transmise de procurori, este vorba despre doi inculpați în vârstă de 18 și 25 de ani. Ancheta a stabilit că, în data de 5 aprilie 2026, în intervalul 16:40 - 17:47, aceștia, împreună cu o altă persoană, ar fi avut un comportament ofensator la adresa unui monument funerar, simulând acte indecente.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, iar cercetările sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 14, sub coordonarea unui procuror.

Incidentul a ajuns în atenția autorităților după ce imaginile filmate în cimitir au fost publicate pe internet și au devenit virale. În urma apariției acestora, polițiștii s-au autosesizat și au demarat imediat verificările.

Anterior luării măsurii controlului judiciar, oamenii legii au reținut o tânără de 24 de ani și un bărbat suspectați că ar fi participat la acțiunile scandaloase, care au stârnit reacții puternice în spațiul public.