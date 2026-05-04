Petrolier lovit de „proiectile necunoscute” în Strâmtoarea Ormuz, în largul Emiratelor Arabe Unite

Un petrolier care naviga în Strâmtoarea Ormuz a raportat că a fost lovit de „proiectile neidentificate”, a anunțat luni UK Maritime Trade Operations (UKMTO), citată de AFP. Incidentul a avut loc la aproximativ 78 de mile marine (145 de kilometri) nord de Fujaïrah, în largul Emiratelor Arabe Unite.

Potrivit agenției, alerta a fost transmisă duminică, în jurul orei 19.40 GMT (22.40, ora României). UKMTO a precizat că toți membrii echipajului sunt teferi și că nu au fost semnalate efecte asupra mediului. De asemenea, agenția nu a oferit detalii privind proveniența navei implicate.

Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează în mod normal o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial, este în mare parte blocată de la declanșarea conflictului din Iran, la 28 februarie, în urma acțiunilor Statelor Unite și Israelului.

În acest context tensionat, președintele american Donald Trump a anunțat duminică faptul că Marina Statelor Unite va începe de luni escortarea navelor blocate aparținând unor țări terțe prin Strâmtoarea Ormuz, în cadrul operațiunii denumite Project Freedom, criticată de autoritățile iraniene.