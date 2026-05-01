O tânără vedetă TV a murit după o supradoză. Familia vorbește despre impactul bullying-ului online

O adolescentă cunoscută din aparițiile sale televizate a fost găsită fără viață. Tânăra, în vârstă de doar 16 ani, ar fi murit în urma unei supradoze, iar apropiații susțin că aceasta s-ar fi confruntat în ultima perioadă cu un val puternic de bullying în mediul online.

Victima, Princess Bliss-Dickson, devenise cunoscută încă din copilărie, după ce a apărut la televizor de la o vârstă fragedă. Ulterior, și-a construit o prezență semnificativă și pe rețelele sociale, unde era urmărită de numeroși fani.

Presiunea online, un factor decisiv

Potrivit declarațiilor familiei, adolescenta ar fi fost profund afectată de comentariile negative primite în mediul online. Criticile constante legate de aspectul fizic și atacurile din partea unor utilizatori ar fi avut un impact major asupra stării sale emoționale.

Mama fetei, Sophie May, a declarat că fiica sa a fost copleșită de mesajele răutăcioase, care s-au intensificat în ultimele luni.

Conform autorităților, adolescenta locuia într-un centru social din Waltham Abbey, unde beneficia de sprijin și monitorizare. Aceasta a fost găsită inconștientă în pat, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Reprezentanții Essex Police au confirmat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Durerea familiei

După tragedie , mama adolescentei a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, însoțit de o fotografie realizată în ziua înmormântării. Gestul a stârnit reacții mixte în mediul online, fiind criticat de unii utilizatori.

În ciuda controversei, familia îndoliată continuă să vorbească despre impactul devastator al bullying-ului și despre presiunea la care sunt supuși tinerii în era digitală.

Specialiștii atrag atenția că astfel de situații pot avea efecte dramatice asupra sănătății mentale și subliniază importanța sprijinului acordat tinerilor aflați în dificultate.