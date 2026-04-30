Polițist din Olt, reținut de DNA pentru trafic de influență. Bărbatul a fost prins în flagrant: suma cerută

Sursă: Realitatea.Net

Un polițist din Olt ar fi cerut 6.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal, fiind prins în flagrant după ce a primit ultima tranșă de bani.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat, joi, că procurorii Serviciului teritorial Craiova au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi reţinerea pentru 24 de ore a suspectului Iulian Alexandru Georgescu, ofiţer de poliţie, subcomisar în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, pentru trafic de influenţă.

În aceeaşi cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii P. D. G. şi N.L.A.I., persoane fără calitate specială, fiecare pentru complicitate la trafic de influenţă.

”La începutul lunii octombrie 2024 şi în luna februarie 2025, suspectul Georgescu Iulian Alexandru, în calitatea menţionată, i-ar fi pretins unui administrator de societate comercială (martor), prin intermediul suspectului P.D.G., diferite sume de bani (iniţial s-a solicitat o sumă neprecizată, apoi 4.000 – 5.000 euro, ulterior suma fiind majorată la 6.000 euro) lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui alt ofiţer de poliţie, coleg al suspectului, şi asupra unui magistrat şi că va interveni pe lângă aceştia, promiţând că îi va determina să acţioneze astfel încât să se dispună o soluţie favorabilă într-un dosar penal în care omul de afaceri era cercetat penal”, informează DNA, într-un comunicat.

În 4 iunie 2025, bărbatul ar fi primit, prin intermediul celorlalţi doi suspecţi, de la omul de afaceri, jumătate din suma solicitată, respectiv 3.000 de euro.

”În perioada martie – aprilie 2026, în mod repetat, suspectul Georgescu Iulian Alexandru ar fi pretins din nou, prin intermediul suspectului P.D.G., suma de 3000 euro (restul rămas din suma totală pretinsă iniţial) de la acelaşi om de afaceri, iar în data de 29 aprilie 2026, a primit, prin intermediul suspectului, suma de 3000 euro, în scopul anterior menţionat, ocazie cu care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, mai arată sursa citată.

Autoritățile au informat persoanele implicate în dosar cu privire la calitatea lor procesuală și la acuzațiile formulate în cauză.

Joi, principalul suspect urmează să fie prezentat Tribunalului Dolj, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta este derulată cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale și al Direcției Generale Anticorupție.