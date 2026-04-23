La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, cu sprijinul a două echipaje SAJ.

În urma impactului, două persoane au fost rănite, fiind monitorizate la fața locului de către medici. Un bărbat urmează să fie transportat la spital.

Potrivit reprezentanților ISU, în evenimentul rutier a fost implicat și un al doilea autoturism care a suferit doar pagube materiale, fără victime.

În momentul publicării acestei știri, traficul în zonă este complet blocat.