Ioana Dogioiu: Deocamdată, domnul prim-ministru încă lucrează la o potențială listă care, sigur, va fi activată în funcție de depunerea demisiilor de către miniștrii susținuți de PSD. Ea - asta ca să răspund și la ceea ce încă zboară prin presă - ea nu este definitivată în acest moment. Premierul încă se ocupă de acest lucru.
Reporter: Reprezentanții AUR acuză că prin listarea unor companii de stat la bursă se fac abuzuri. Este un mesaj pe care l-au transmis astăzi. Aș vrea să știu care este poziția Guvernului.
Ioana Dogioiu: Că prin listarea unor companii se fac abuzuri? Nu știu ce abuzuri s-ar putea face prin listarea unor companii la bursă. În primul rând, am să spun a nu știu câta oară același lucru - ceea ce a spus și domnul prim-ministru, a spus și doamna vicepremier: listarea aceasta este ceea ce s-a prezentat în spațiul public, a prezentat chiar doamna vicepremier, este o recomandare, nu este o decizie, fapt-împlinit.
Este o recomandare care va mai trece printr-o serie de etape în privința listării, printr-o evaluare, un proces de evaluare. În general, un asemenea demers poate să dureze -un proces de listare finalizat - poate să dureze aproximativ un an de zile, minim. Listarea la bursă este o operațiune care aduce beneficii și la ea s-a mai recurs. Nu înțeleg de ce suntem atât de speriați de listarea la bursă - nu toți, mă rog - în condițiile în care ea a avut succes, inclusiv cu Hidroelectrica.