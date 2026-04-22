În contextul crizei care s-a adâncit în ultimele luni, șeful statului a vorbit despre nevoia urgentă de dialog, despre reducerea conflictului public dintre formațiunile aflate la guvernare și despre menținerea direcției pro-occidentale a României, insistând că instituțiile statului funcționează și că proiectele majore ale țării nu vor fi afectate.

Consultări-maraton la Cotroceni: Nicușor Dan discută cu partidele despre viitorul Guvernului

”Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele pro-occidentale din actuala coaliție. O să precizez că au fost consultări informale, pentru că la acest moment politic Constituția nu dă președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să îl facă, însă evident că e important să știm cum vedem fiecare dintre noi viitorul. Suntem evident într-o criză politică, criza asta nu a început azi, de luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat.

Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut, și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte, apoi să se uite la viitor, ce vom face, mai mult decât la trecut, să se uite la soluții mai mult decât la probleme, pentru că, cred eu, că până în momentul ăsta fiecare dintre actorii politici și-a expus nemulțumirile. Întrebarea este cum procedăm în continuare, și în orice formulă politică, majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale. Deci dezescaladare în acest moment pentru a avea un dialog în viitor.

Dincolo de criza asta politică, trebuie să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează. Suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic, nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României, fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR.

Deci calm și vom trece prin asta.

O seară bună!”

