Licitațiile urmează să înceapă săptămâna viitoare, iar unele dintre bunuri sunt afișate la prețuri de pornire reduse față de valoarea de piață.

Ceasurile lui Sorin Blejnar, scoase la licitație

Printre cele mai apreciate bunuri aflate pe platforma ANAF se numără două ceasuri care i-au aparținut fostului șef al instituției, Sorin Blejnar.

Acesta a fost condamnat într-un dosar în care a fost acuzat că a primit 12 milioane de lei pentru a facilita atribuirea unor contracte cu Fiscul către un om de afaceri.

Potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții ANAF, unul dintre ceasuri, un model Porsche Design, are un preț de pornire de 22.500 de lei, sumă care reprezintă aproximativ jumătate din prețul de magazin.

Cel de-al doilea ceas este listat cu un preț de pornire de 6.000 de lei, adică aproximativ un sfert din valoarea comercială.

Mercedesul lui Dinu Pescariu, la vânzare

Pe lista bunurilor scoase la licitație se află și automobilul care i-a aparținut lui Dinu Pescariu, fost jucător de tenis și ulterior om de afaceri.

Este vorba despre un Mercedes, pentru care ANAF a stabilit un preț de pornire de 11.000 de euro.

Pescariu a fost acuzat de spălare de bani și figurează cu datorii către stat de peste 11 milioane de dolari, o parte din sumă fiind deja recuperată anterior dintr-un cont din Elveția.

Apartamentele lui Marian Vanghelie, pe bulevardul Dacia

Fiscul scoate la licitație și două apartamente care i-au aparținut fostului primar Marian Vanghelie.

Acesta a fost condamnat pentru fapte de corupție, iar prejudiciul din dosar a fost estimat la 13 milioane de lei.

Locuințele sunt situate pe bulevardul Dacia și au suprafețe generoase, de peste 100 de metri pătrați.

Prețurile de pornire sunt de:

- 1.400.000 de lei pentru primul apartament

- 1.600.000 de lei pentru al doilea

Cum se desfășoară licitația

La procedura de licitație poate participa orice persoană interesată, cu condiția achitării unei garanții.

Primele sesiuni încep din 29 aprilie, iar durata acestora diferă în funcție de valoarea bunurilor:

- 3 zile pentru bunurile cu valoare redusă

- 7 zile pentru bunurile de valoare medie

- 10 zile pentru bunurile valoroase

Cum funcționează platforma eLicitațiiANAF

Întreg procesul se desfășoară prin platforma eLicitațiiANAF, unde utilizatorii pot vedea toate activele disponibile și pot licita online.

Prin intermediul platformei, cei interesați pot:

- consulta lista completă a bunurilor

- participa la licitații în timp real

- programa vizionarea bunurilor

- efectua plăți online

- folosi contul SPV pentru autentificare

- urmări transparent fiecare etapă a procesului

Sistemul face parte din procesul de digitalizare a ANAF inclus în PNRR, fiind dezvoltat în cursul anului 2025.

