Cele 27 de țări ale UE au aprobat crearea unui grup de lucru însărcinat cu elaborarea unui tratat de aderare pentru această mică națiune balcanică.



"Veștile venite de la Bruxelles sunt excelente", a declarat ministrul de externe al Muntenegrului, Maida Gorcevic.



"Acest lucru confirmă încă o dată că suntem pe drumul cel bun pentru ca Muntenegru să devină al 28-lea membru al Uniunii Europene până în 2028", a subliniat ea.

Această veste este salutată și de Comisia Europeană, care promovează extinderea blocului comunitar, deși consideră calendarul prezentat de Muntenegru oarecum ambițios.



Grupul creat miercuri va servi la stabilirea termenilor exacți ai aderării la UE, care diferă de la o țară la alta.



În noile sale tratate de aderare, Bruxellesul vrea să sublinieze în special respectarea statului de drept.



Ultima țară care a aderat la Uniunea Europeană a fost Croația, în 2013. Muntenegru, alături de Albania, se numără printre țările cele mai avansate în procesul de aderare.

