Undă verde preliminară în Consiliul UE

Potrivit președinției cipriote a Uniunii Europene, ambasadorii statelor membre au ajuns la un acord preliminar privind împrumutul destinat Ucrainei, precum și asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Acestea vor trece acum printr-o procedură scrisă pentru adoptarea lor finală de către Consiliu”, a declarat un purtător de cuvânt al președinției cipriote.

Procedura scrisă urmează să fie finalizată joi după-amiază, moment care coincide cu reuniunea liderilor europeni în Cipru, unde se așteaptă confirmarea formală a deciziei.

În paralel, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a primit, de asemenea, undă verde preliminară, consolidând presiunea economică exercitată de Uniunea Europeană asupra Moscovei.

Ungaria își schimbă poziția după evoluții legate de conducta Drujba

Un element esențial care a dus la deblocarea situației a fost schimbarea poziției Ungariei, care anterior se opunea finalizării împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Potrivit informațiilor transmise de presa externă, retragerea opoziției Budapestei a venit în contextul reluării fluxului de petrol prin conducta Drujba, una dintre principalele surse de aprovizionare energetică pentru Ungaria.

Gigantul petrolier maghiar MOL a transmis un mesaj din partea operatorului ucrainean JSC Ukrtransnafta, în care se precizează:

„recepția țițeiului din Belarus prin sistemul de conducte Drujba a început în Ucraina astăzi la prânz”

Compania a adăugat ulterior că:

„MOL se așteaptă ca primele transporturi de țiței după repornirea secțiunii ucrainene a sistemului de conducte să ajungă în Ungaria și Slovacia cel târziu mâine”

Reluarea fluxului energetic a fost interpretată drept un factor decisiv în relaxarea blocajului politic de la Budapesta.

Sancțiuni noi și presiune economică asupra Rusiei

Pe lângă împrumutul uriaș destinat Ucrainei, Uniunea Europeană a avansat și un nou set de măsuri restrictive împotriva Rusiei. Al 20-lea pachet de sancțiuni vine în continuarea strategiei europene de presiune economică, în contextul războiului din Ucraina și al prelungirii conflictului.

Deciziile au fost aprobate preliminar la nivel de ambasadori și urmează să fie formalizate prin procedura scrisă a Consiliului Uniunii Europene, înainte de validarea finală.

Procedura finală și întâlnirea liderilor europeni

Finalizarea formală a acordului este așteptată să aibă loc în cursul zilei de joi, într-un calendar accelerat care coincide cu reuniunea liderilor europeni în Cipru.

Acest sincronism între procedura administrativă și întâlnirea politică la nivel înalt este considerat esențial pentru confirmarea rapidă a pachetului financiar și a noilor sancțiuni.

În acest moment, acordul privind împrumutul de 90 de miliarde de euro și noile sancțiuni reprezintă unul dintre cele mai importante pachete decise recent la nivelul Uniunii Europene, atât din punct de vedere financiar, cât și geopolitic.

