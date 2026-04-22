Simion a vorbit și despre ceea ce consideră a fi excluderea opoziției din dialogul politic, dar și despre promisiuni neonorate de actuala putere. În același timp, liderul AUR a reiterat trei cerințe pe care partidul său le consideră esențiale pentru reformarea sistemului politic.

Critici la adresa președintelui Nicușor Dan

„Așa cum am promis, facem anunțuri zilnice pe perioada acestei crize politice, despre care nu vă putem spune de ce a fost declanșată. Avem parte de niște partide iresponsabile și vrem să vă transmitem astăzi trei lucruri.

Unu. Nicușor Dan a organizat niște consultări. Nu am fost invitați la acele consultări, nici noi, nici celelalte forțe de opoziție. Este o jignire la adresa votanților noștri. După cum ați văzut, vechile etichetări și gândurile unora că nu e bine să discute cu noi au dispărut din spectrul politic, dar Nicușor Dan a rămas la vechile metehne. Nu este o atitudine prezidențială, iar lucrul acesta ne duce cu gândul inclusiv la faptul că actualele certuri din coaliție au fost declanșate de Nicușor Dan”, a declarat Simion.

Atacuri la PSD și PNL și poziția față de moțiunea de cenzură

Liderul AUR a continuat cu un atac direct la adresa partidelor din coaliție, susținând că acestea nu dau dovadă de seriozitate și că actuala criză politică este rezultatul unor jocuri de culise.

„Doi. Nici PSD, nici PNL nu sunt partide serioase și nu au conduceri serioase. Nu suntem convinși că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură, deși ei au inițiat ruperea coaliției. Avem de-a face cu o coaliție frântă. Acum, tot sistemul trebuie să poarte noi negocieri. Noi ne-am spus, din ziua unu, și chiar am enunțat de săptămâni și luni bune poziția AUR: votăm orice moțiune simplă, orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern.

Nu o să iau acum întrebări din partea dumneavoastră, pentru că iar ne lansăm în ipoteze. Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios care va depune o moțiune de cenzură și care va duce la bun sfârșit ceea ce a spus. Ni se pare că fac un joc de gleznă. Avem de-a face cu niște lideri și cu niște partide neserioase. PSD-ul nu credem că va depune moțiune de cenzură, și v-am spus asta cu o propoziție mai înainte. Lăsați-mă să termin. V-am spus că noi vom vota orice moțiune. Nu există dubii.

Toată lumea încearcă, prin studiourile TV, să răstălmăcească vorbele noastre. E aceeași chestiune: nu credem că vor depune. Noi vom depune, conform calendarului, în luna mai, pentru că ne ținem de cuvânt”, a mai declarat Simion.

Cerințele AUR și acuzațiile privind promisiunile nerespectate

Simion a reluat și cele trei măsuri pe care AUR le cere adoptate de urgență în Parlament, acuzând PNL că nu și-a respectat propriile promisiuni.

„PNL-ul nu este nici el un partid serios, pentru că noi am enunțat ieri trei lucruri care trebuie votate în Parlament de urgență, ca să-și respecte promisiunea făcută de domnul Ilie Bolojan. Nu de mine, nu de altcineva. Domnul Bolojan a promis în campanie 300 de parlamentari. Noi am cerut în BP-ul de luni, cerem și în BP-ul de azi și o să revenim în BP-ul de luni de la Camera Deputaților să fie trecută pe ordinea de zi această lege pe care noi am inițiat-o pentru un Parlament compus din 300 de parlamentari: 200 la Camera Deputaților, 100 la Senat. Nu vreau să discut dacă sunt 300, mai mult sau mai puțin, nu am ce negocia. Așa au votat românii, așa trebuie să se întâmple.

Iar în Biroul Permanent de la Senat, domnul Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, și Laurențiu Plăeșu, vicepreședintele Senatului, vor cere punerea pe ordinea de zi a proiectului nostru privind alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi. A treia chestiune cerută de mine, ca președinte AUR, este renunțarea la subvențiile publice pentru partidele politice. Este un gest de solidaritate din partea clasei conducătoare, din partea clasei politice.”

În final, liderul AUR a susținut că actuala majoritate nu mai are legitimitate și a cerut demisia guvernului, acuzând încercări de a menține puterea prin negocieri politice.

„Toate aceste trei măsuri presupun sacrificii din partea partidelor, dar și o reformă și o revenire la democrație prin vot în Parlament. Dacă ei nu mai au majoritate astăzi, să-și dea demisia, așa ar fi decent. Nu mai au decență. Încearcă să cumpere pe unde mai nimeresc, în diferite formațiuni parlamentare. Nu se face ceea ce au promis: să se ajungă la 300 de parlamentari, la două tururi, la renunțarea la subvenții. Au luat doar de la cetățeni și de la firme. De la partidele politice nu au luat deloc.

Ce ar trebui eu să discut cu niște partide neserioase, care vor să continue, de fapt, sub diferite forme, această coaliție despre care toată lumea, presa, președinții partidelor politice, recunoaște că a fost un guvern dezastruos și o coaliție dezastruoasă?”