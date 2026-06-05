Posibilul viitor ministru al Sănătății dă sfaturi din cadă despre beneficiile băilor fierbinți asupra organismului

Un medic aflat în atenția publică pentru posibile discuții legate de o viitoare funcție în conducerea Ministerului Sănătății a atras atenția online după o postare în care apare într-un context neobișnuit, oferind explicații despre efectele băilor fierbinți asupra organismului.

Este vorba despre Ștefan Busnatu, care a publicat o imagine în care apare la bustul gol, într-o cadă cu apă caldă, în timp ce le transmite urmăritorilor informații din zona de anatomie și fiziologie.

Explicații medicale dintr-un cadru neobișnuit

Într-un videoclip, medicul a explicat beneficiile băilor cu apă fierbinte asupra corpului uman, susținând că acestea au efecte directe asupra sistemului vascular și muscular.

Potrivit explicațiilor sale, apa caldă ar contribui la relaxarea organismului și la reducerea tensiunii musculare.

Activitate intensă în mediul online

Ștefan Busnatu este activ pe rețelele de socializare, unde publică frecvent conținut pe teme de sănătate și educație medicală. Acesta este prezent în numeroase clipuri și postări în care oferă explicații urmăritorilor săi, bucurându-se de un nivel ridicat de interacțiune online.

Deși în majoritatea materialelor apare în ținută medicală sau în contexte profesionale, de această dată medicul a ales o postură diferită, într-un cadru care sugerează mai degrabă o scenă relaxată, cu elemente de vacanță.

Reacția la zvonurile privind Ministerul Sănătății

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora numele său ar fi fost vehiculat ca posibilă opțiune pentru funcția de ministru al Sănătății în viitorul Executiv condus de Eugen Tomac.

Într-un mesaj public, medicul a transmis că se simte onorat de aceste discuții și a vorbit despre eventualele sale priorități în cazul în care ar ajunge în această funcție.

„Mă onorează faptul că numele meu este menționat în presă ca o posibilă opțiune pentru funcția de Ministru la Ministerul Sănătăţii”

El a adăugat că și-ar orienta activitatea către proiecte de modernizare a sistemului medical.

„Dacă aș avea șansa de a ocupa o astfel de poziție, mi-aș dedica întreaga experiență și energie pentru a susține proiecte care să aducă beneficii reale pacienților, profesioniștilor din sănătate și întregii societăți.”

Referire la o altă posibilă variantă pentru minister

În același mesaj, medicul a menționat că există și alte variante considerate potrivite pentru conducerea Ministerului Sănătății, inclusiv numele Cătălin Cîrstoiu.

„În același timp, consider că chiar dacă nu voi fi eu, alegerea domnului Prof. Univ. Dr. Cătălin Cîrstoiu ar reprezenta, de asemenea, o opțiune extrem de valoroasă pentru sistemul medical românesc, având în vedere experiența managerială și profesională pe care o deține.”

În același context, medicul a transmis că se află în perioada de recuperare după o afecțiune pulmonară, fără a oferi detalii suplimentare despre starea sa medicală.