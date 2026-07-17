Evadare incredibilă în Pantelimon. Un traficant șchiop a sărit de la etaj și a fentat polițiștii chiar în timpul percheziției

O percheziție DIICOT în Pantelimon s-a transformat într-o urmărire ca în filme, după ce un suspect a evadat spectaculos chiar de sub nasul procurorilor. Bărbatul a sărit de la etajul doi al imobilului și a reușit să dispară fără urmă, deși prăbușirea i-a provocat răni vizibile la picioare, camerele de supraveghere filmându-l în timp ce fugea șchiopătând.
O acțiune a procurorilor DIICOT s-a transformat într-un fiasco de proporții în localitatea Pantelimon, județul Ilfov. Un bărbat suspectat de legături cu crima organizată a reușit o evadare spectaculoasă chiar în timpul perchezițiilor, după ce a sărit de la fereastra apartamentului său situat la etajul al doilea.
Fuga a fost favorizată de o eroare tactică elementară din partea forțelor de ordine, care au omis să asigure paza la exteriorul clădirii.
Dispozitiv incomplet din cauza unei alte operațiuni masive
Potrivit unor surse judiciare citate în exclusivitate de Gândul, breșa de securitate a apărut pe fondul lipsei de personal specializat. Jandarmii de elită din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș” erau mobilizați în aceeași dimineață într-o altă operațiune de amploare, menită să destructureze o rețea infracțională din Brăila.
În aceste condiții, pentru percheziția din Pantelimon au fost delegați jandarmi din cadrul Grupei Antitero a Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Ilfov.
Echipa de intervenție i-a însoțit pe anchetatori în interiorul locuinței suspectului, la etajul doi, însă a lăsat complet nesupravegheată zona de sub ferestrele imobilului — o procedură standard de siguranță care este ignorată extrem de rar la astfel de descinderi.
Salt de la înălțime și fugă spectaculoasă, în ciuda rănilor
Profitând de neatenția oamenilor legii, suspectul a riscat totul: s-a aruncat direct pe fereastră. Deși impactul cu solul de la o înălțime considerabilă i-a provocat leziuni vizibile la nivelul membrelor inferioare, bărbatul a reușit să se pună pe picioare și să fugă înainte ca cineva să poată reacționa.
Camerele de supraveghere din zonă au surprins traseul uluitor al fugarului:
Bărbatul a fost filmat în timp ce șchiopăta puternic din cauza rănilor suferite la picioare în urma căzăturii.
A traversat în fugă curțile mai multor vecini.
A făcut o manevră extrem de riscantă, traversând în viteză o șosea intens circulată, printre mașinile care rulau în ambele sensuri.
S-a făcut nevăzut într-o zonă împădurită aflată în apropiere.
Mobilizare generală, dar fără rezultat
Imediat după evadarea de sub escortă, Poliția Română și Jandarmeria au declanșat o alertă generală. Sute de agenți au fost mobilizați în filtre rutiere și au periat zona forestieră în care s-a ascuns suspectul.
În ciuda eforturilor masive și a faptului că bărbatul era rănit și se deplasa cu greutate, acesta a reușit să își piardă complet urma și este în continuare căutat de autorități. O anchetă internă va stabili cum a fost posibil ca un suspect să scape atât de ușor în timpul unei operațiuni DIICOT.