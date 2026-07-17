Evadare incredibilă în Pantelimon. Un traficant șchiop a sărit de la etaj și a fentat polițiștii chiar în timpul percheziției

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 12:10

O percheziție DIICOT în Pantelimon s-a transformat într-o urmărire ca în filme, după ce un suspect a evadat spectaculos chiar de sub nasul procurorilor. Bărbatul a sărit de la etajul doi al imobilului și a reușit să dispară fără urmă, deși prăbușirea i-a provocat răni vizibile la picioare, camerele de supraveghere filmându-l în timp ce fugea șchiopătând.

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