Escrocherie prin SMS cu amenzi de viteză false în numele Ministerului Transporturilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iul. 2026, 14:57

O nouă campanie agresivă de phishing prin SMS (smishing) vizează conducătorii auto din România la începutul acestui an. Infractorii cibernetici folosesc numele Ministerului Transporturilor și trimit mesaje text frauduloase în care anunță presupuse sancțiuni rutiere, având ca scop unic furtul datelor personale și golirea conturilor bancare.

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