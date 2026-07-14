Escrocherie prin SMS cu amenzi de viteză false în numele Ministerului Transporturilor

O nouă campanie agresivă de phishing prin SMS (smishing) vizează conducătorii auto din România la începutul acestui an. Infractorii cibernetici folosesc numele Ministerului Transporturilor și trimit mesaje text frauduloase în care anunță presupuse sancțiuni rutiere, având ca scop unic furtul datelor personale și golirea conturilor bancare.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP Craiova) a emis o alertă oficială de ultimă oră prin care avertizează că aceste mesaje sunt complet false și nu trebuie sub nicio formă luate în considerare.
Cum funcționează noua fraudă cu amenzi de circulație prin SMS?
Mecanismul de manipulare psihologică (inginerie socială) este conceput să panicheze victima și să o determine să acționeze rapid:
Mesajul de alertă: Șoferul primește un SMS în care i se comunică faptul că a fost surprins de camerele de supraveghere video circulând cu viteză peste limita legală.
Presiunea timpului: Mesajul solicită plata imediată a amenzii sau accesarea unui link pentru a depune o contestație urgentă.
Capcana (Site-ul clonă): Linkul inclus în SMS direcționează utilizatorul către o pagină web falsă, care imită perfect platformele oficiale ale statului, unde i se cer datele de pe card sau datele personale de identificare.
Anunț oficial DRDP Craiova: „Aceste mesaje NU sunt autentice! Linkurile duc către pagini false create exclusiv pentru colectarea datelor personale sau a informațiilor bancare.”
Cum se transmit, de fapt, amenzile rutiere în România?
Pentru a nu cădea în plasa hackerilor, este vital ca toți conducătorii auto să cunoască procedurile legale de comunicare a sancțiunilor în anul 2026:
Ministerul Transporturilor NU transmite amenzi prin SMS și nu solicită niciodată plăți prin linkuri trimise direct pe telefonul mobil.
Procedura oficială: În cazul sancțiunilor contravenționale (cum sunt cele pentru viteză sau lipsa rovinietei), acestea se comunică oficial exclusiv prin proces-verbal de constatare a contravenției, transmis prin Poșta Română, în condițiile stricte prevăzute de lege.
Ghid de siguranță cibernetică: Ce trebuie să faci dacă primești SMS-ul suspect?
Dacă pe ecranul telefonului tău apare un mesaj care te anunță că ai luat o amendă de viteză și conține un link de plată, autoritățile îți recomandă să urmezi acești pași de siguranță:
Nu accesa linkul: Indiferent cât de plauzibil pare mesajul (mai ales dacă ai călătorit recent), nu da click pe adresa web primită.
Nu introduce date sensibile: Nu furniza sub nicio formă codul PIN, numărul cardului, data expirării, codul CVV/CVC sau datele tale de identitate.
Șterge mesajul imediat: Cea mai sigură metodă de apărare este eliminarea definitivă a SMS-ului din telefon.
Raportează incidentul: Dacă ai suspiciuni clare de fraudă sau dacă ai apucat să introduci datele bancare, blochează imediat cardul din aplicația de internet banking și sesizează Poliția Română sau Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
Distribuie această avertizare și celorlalți șoferi din familie sau din cercul de prieteni pentru a bloca răspândirea acestei escrocherii cibernetice!