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Politica· 1 min citire

Gianina Șerban (deputat AUR): „Nicușor Dan prelungește artificial criza politică printr-o nouă rundă de negocieri”

Gianina Șerban (deputat AUR)

Gianina Șerban (deputat AUR)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 15:53

Deputatul AUR, Gianina Șerban, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că prelungește intenționat actuala criză politică prin convocarea unor consultări informale cu aceleași partide politice pentru a încerca refacerea fostei coaliții de guvernare. Parlamentarul subliniază că următoarea mișcare firească a președintelui ar trebui să fie desemnarea cât mai rapidă a unui premier, ca apoi, în caz de eșec, să demareze procedurile pentru alegerile anticipate.

Nicușor Dan prelungește artificial criza politică printr-o nouă rundă de negocieri, deși cunoaște deja poziția tuturor partidelor parlamentare și propunerile pentru funcția de prim-ministru. România nu mai are nevoie de întâlniri fără rezultat și de negocieri purtate în spatele ușilor închise pentru refacerea vechii coaliții.

Dacă se urmărea cu adevărat implicarea tuturor partidelor în rezolvarea crizei, solicitarea AUR de prelungire a sesiunii parlamentare ar fi fost aprobată, nu blocată.

Președintele are obligația constituțională să desemneze un premier și să permită Parlamentului să se pronunțe. Dacă nu există o majoritate, singura soluție democratică este întoarcerea la votul românilor prin alegeri anticipate”, a declarat deputatul AUR, Gianina Șerban.

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