Gianina Șerban (deputat AUR): „Nicușor Dan prelungește artificial criza politică printr-o nouă rundă de negocieri”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 15:53

Deputatul AUR, Gianina Șerban, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că prelungește intenționat actuala criză politică prin convocarea unor consultări informale cu aceleași partide politice pentru a încerca refacerea fostei coaliții de guvernare. Parlamentarul subliniază că următoarea mișcare firească a președintelui ar trebui să fie desemnarea cât mai rapidă a unui premier, ca apoi, în caz de eșec, să demareze procedurile pentru alegerile anticipate.

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