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Politica· 1 min citire
Gianina Șerban (deputat AUR): „Nicușor Dan prelungește artificial criza politică printr-o nouă rundă de negocieri”
Gianina Șerban (deputat AUR)
Deputatul AUR, Gianina Șerban, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că prelungește intenționat actuala criză politică prin convocarea unor consultări informale cu aceleași partide politice pentru a încerca refacerea fostei coaliții de guvernare. Parlamentarul subliniază că următoarea mișcare firească a președintelui ar trebui să fie desemnarea cât mai rapidă a unui premier, ca apoi, în caz de eșec, să demareze procedurile pentru alegerile anticipate.
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