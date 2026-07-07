Leguma care poate afecta glanda tiroidă. Medicii au dezvăluit cine ar trebui să limiteze consumul

Publicat 7 iul. 2026, 22:31 Actualizat 7 iul. 2026, 22:55

Deși este considerată un aliment sănătos și se regăsește în numeroase diete echilibrate, soia nu este lipsită de controverse. Medicii atrag atenția că, în anumite situații, consumul acestei legume poate influența funcționarea glandei tiroide, în special în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni tiroidiene sau dezechilibre hormonale. Iată cine ar trebui să fie atent la cantitatea consumată și ce recomandă specialiștii.

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