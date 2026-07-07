Leguma care poate afecta glanda tiroidă. Medicii au dezvăluit cine ar trebui să limiteze consumul

Deși este considerată un aliment sănătos și se regăsește în numeroase diete echilibrate, soia nu este lipsită de controverse. Medicii atrag atenția că, în anumite situații, consumul acestei legume poate influența funcționarea glandei tiroide, în special în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni tiroidiene sau dezechilibre hormonale. Iată cine ar trebui să fie atent la cantitatea consumată și ce recomandă specialiștii.
Efectele sale asupra echilibrului hormonal nu trebuie ignorate
Potrivit nutriționiștilor, discuția pornește de la conținutul ridicat de fitoestrogeni, compuși vegetali din soia care au o structură similară cu estrogenul produs în mod natural în organism.
Aceștia, în special izoflavonele, pot interacționa cu receptorii hormonali și pot influența anumite procese metabolice, mai ales atunci când consumul este ridicat și constant.
Consumul excesiv poate deveni problematic
În cazul persoanelor cu hipotiroidism, consumul excesiv de soia poate deveni problematic. Anumite substanțe active pot interfera cu activitatea unei enzime implicate în sinteza hormonilor tiroidieni, ceea ce poate contribui la scăderea nivelului acestora în organism și la accentuarea simptomelor existente.
Situația este considerată și mai delicată în cazul tiroiditei autoimune Hashimoto, unde sistemul imunitar atacă glanda tiroidă. Astfel, fitoestrogenii pot influența răspunsul imun, iar anumite componente pot interfera și cu absorbția iodului, element esențial pentru funcționarea normală a tiroidei.
Medicii explică faptul că hipotiroidismul se manifestă printr-o producție insuficientă de hormoni tiroidieni, ceea ce duce la încetinirea metabolismului.
Simptomele apar treptat și pot include oboseală persistentă, creștere în greutate, dificultăți de concentrare, piele uscată, intoleranță la frig sau tulburări emoționale. Netratată, afecțiunea poate avea consecințe serioase, însă în majoritatea cazurilor poate fi ținută sub control prin tratament adecvat.
Alte alimente care pot influența funcția tiroidei
Pe lângă acest aspect, specialiștii atrag atenția și asupra altor alimente din dietă care pot influența funcția tiroidei.
Unele legume crucifere conțin substanțe numite goitrogeni, care pot reduce absorbția iodului, mai ales dacă sunt consumate crude și în cantități mari. Totuși, prepararea termică reduce semnificativ acest efect.
În ceea ce privește alimentația, un aport adecvat de iod, seleniu și zinc este considerat important pentru funcționarea normală a tiroidei în hipotiroidism, în timp ce în hipertiroidism se recomandă reducerea consumului de iod și includerea alimentelor bogate în antioxidanți și acizi grași Omega-3.