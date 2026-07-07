Pași concreți pentru reducerea deficitului din spitale. Ministerul Sănătății solicită oficial deblocarea a peste 7.600 de posturi medicale

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 17:47

Ministerul Sănătății face un pas strategic important în direcția rezolvării uneia dintre cele mai mari vulnerabilități din sistemul sanitar public: lipsa de personal. Instituția a trimis oficial în circuitul de avizare Memorandumul care va permite organizarea de concursuri pentru ocuparea a 7.621 de posturi vacante.

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