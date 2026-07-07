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Pași concreți pentru reducerea deficitului din spitale. Ministerul Sănătății solicită oficial deblocarea a peste 7.600 de posturi medicale

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 17:47

Ministerul Sănătății face un pas strategic important în direcția rezolvării uneia dintre cele mai mari vulnerabilități din sistemul sanitar public: lipsa de personal. Instituția a trimis oficial în circuitul de avizare Memorandumul care va permite organizarea de concursuri pentru ocuparea a 7.621 de posturi vacante.

Acest demers nu reprezintă doar o simplă suplimentare de personal, ci o măsură de siguranță pentru reducerea presiunii imense sub care medicii și asistenții actuali își desfășoară activitatea zilnică, garantând totodată continuitatea serviciilor vitale pentru pacienți.

Cum vor fi distribuite noile locuri de muncă în sistemul sanitar

Spre deosebire de alte alocări administrative, acest Memorandum a fost fundamentat strict pe baza solicitărilor venite din teritoriu, reflectând necesarul real și urgent din spitale. Pilonul central al deblocării îl reprezintă asistenții medicali, pentru care sunt alocate aproape 3.000 de posturi, urmați îndeaproape de personalul auxiliar și de cadrele medicale cu studii superioare. În mod concret, structura posturilor este împărțită între 1.910 medici, 2.955 asistenți, 2.261 de posturi pentru personalul auxiliar, 436 pentru alte categorii din zona medico-sanitară și 59 de posturi dedicate strict cercetării științifice medicale.

Eficiență managerială și promisiuni pentru calitatea actului medical

Inițiativa își propune să îmbine managementul responsabil al banului public cu o nevoie acută de eficiență clinică. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a subliniat că asistența medicală din România nu mai poate performa fără o resursă umană corect dimensionată. Acesta a reiterat că scopul final al deblocării acestor mii de posturi este ca pacienții români să nu mai simtă lipsurile din spitale și să aibă acces rapid la servicii de calitate, asigurate de echipe medicale complete și odihnite.

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